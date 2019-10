Hasselt kampt met plaatsgebrek op begraafplaatsen

Vanaf vrijdag krijgen graven ouder dan 25 jaar een bordje dat ze zullen worden vrijgemaakt op 1 november 2020. Het gaat wel alleen om niet-gekochte graven. In Hasselt kost een grafconcessie 900 euro. Die blijft 50 jaar geldig. Volgens schepen Laurence Libert zijn er al 15 jaar geen graven meer geruimd. Dus moest er wel worden ingegrepen als de stad nog inwoners wil begraven op eigen grondgebied.

Slecht onderhouden

Ook grafstenen die in slechte staat zijn, zullen worden aangepakt. Schepen Laurence Libert (Open VLD): "We merken dat sommigen graven heel goed onderhouden zijn en daarnaast ligt er dan een grafsteen die helemaal onderkomen is. We gaan aan zo'n graven een briefje hangen waarmee we de nabestaanden verplichten om dat graf te herstellen. Als dat niet gebeurt, gaan we maatregelen nemen door de kapotte stenen weg te halen en te vervangen door planten."

Groen

Hasselt wil ook groenere begraafplaatsen. Daarom zullen er meer bomen en struiken worden aangeplant. In totaal komen er 5.000 vaste planten, 500 heesters en 50 extra bomen. Maar ook het comfort van de nabestaanden die een overledene komen begroeten, moet beter. "Wij willen dat mensen die hun dierbaren komen begroeten op de begraafplaats meer comfort hebben", zegt schepen Libert. "Dat doen we onder meer door extra bankjes te plaatsen en meer groen aan te planten."