Politie waarschuwt: "Ook aan het rode licht mag je niet gsm'en achter het stuur"

Een groot deel van de automobilisten werd betrapt terwijl ze aan het rode licht stonden te wachten. Daar bestaan nogal wat misverstanden over. "Heel wat mensen denken dat ze hun gsm kunnen checken op berichtjes als ze aan het rode licht staan", vertelt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie.

"Maar dat is verboden. Op dat moment ben je aan het deelnemen aan het verkeer. Je moet op elk moment kunnen vertrekken of uitwijken als er een ziekenwagen of politieauto met sirene achter je opduikt."