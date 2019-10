Filip en Mathilde namen een gewone trein naar Luxemburg (en mogelijk rijdt u ooit zelf mee)

Dat type, waarvan de NMBS er nog een 40-tal in gebruik heeft, wordt momenteel gerenoveerd. Filip en Mathilde mochten dus plaats nemen in een volledig vernieuwd interieur. De gerenoveerde treinen worden ook op het gewone net ingezet.



Drie uur onderweg

De reis van Brussel naar Luxemburg duurde drie uur. De NMBS is uiterst tevreden met de keuze van de koning zegt woordvoerder Dimitri Temmerman. "De trein is een veilig, duurzaam en comfortabel vervoersmiddel en we zijn blij dat het koningshuis die keuze heeft gemaakt. De NMBS wil graag meewerken aan het beter verbinden van de Europese hoofdsteden, daarom is dit een belangrijk signaal."

Koninklijke treinen

De trein was dus een gewone trein, maar vroeger ging het wel anders. Tot 1976 reden onze koningen in hun eigen koninklijke trein. Twee exemplaren daarvan kunt u nu nog gaan bewonderen in het treinmuseum Trainworld in Schaarbeek.

Het gaat om de trein die gebruikt werd door Leopold II en koning Albert I. Die werd in 1901 in Parijs gebouwd. De trein is uitgerust met een koninklijk bed, op maat van de koning gemaakt. Ook is er een mooi salon voor gasten en een apart salon voor de koning zelf. Voor de rest zijn de treinen uitgerust met een badkamer - met bad en douche - en een keuken.

De badkamer in de trein die door Leopold II en Albert I werd gebruikt (foto: Belga)

Ook de trein die eerst door Leopold III en later door koning Boudewijn werd gebruikt, kunt u in Trainworld bekijken. De koninklijke treinen werden toen vooral gebruikt voor binnenlandse reizen van het koningshuis of voor buitenlandse staatshoofden. Zo namen ondermeer de Japanse Keizer Hirohito en de Sjah van Perzië ooit de koninklijke trein.

Salon van de koninklijke trein die gebruikt werd door Leopold III en Boudewijn. (foto: Belga)

Dat het koningshuis wel degelijk een boontje heeft voor de trein, blijkt uit de plannen die Leopold II had voor de bouw van een echt treinstation onder het paleis van Laken. Dat station werd gebouwd, maar door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd het nooit afgewerkt.