Koerden heroveren grensstad op Turken, Syrische leger trekt Koerdische stad Manbij binnen

De burgemeesters worden verdacht van banden met de Turks-Koerdische afscheidingsbeweging PKK en van "sympathie voor terrorisme". De HDP ontkent dat, maar heeft wel kritiek geuit op de inval in buurland Syrië en zegt dat die operatie enkel een zet is van de regering van president Erdogan om "de getaande steun bij de bevolking op te krikken". De voorbije week zouden al meer dan 150 politici van de HDP in Turkije gearresteerd zijn. Ook onafhankelijke critici zouden zijn lastiggevallen.

De spanningen tussen beide kampen zijn ook voelbaar in Europa. In de Duitse hoofdstad Berlijn zijn de voorbije dagen vijf mensen gewond geraakt bij rellen tussen mensen van Turkse of Koerdische afkomst.