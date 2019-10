Ruim 250 oudere personeelsleden Nationale Bank tekenen in op uitstapregeling

Het gaat om laaggeschoolde werknemers die aan de slag waren in de lokale vestigingen van de Nationale Bank in Kortrijk en Luik, maar die vestigingen gingen vorig jaar dicht. De drukkerij van de Nationale Bank sluit dan weer volgend jaar. "En het is niet evident om oudere werknemers met een arbeidersprofiel om te scholen", verklaart woordvoerder Sciot.

De uitstapregeling van de Nationale Bank is controversieel omdat de instelling ervoor pleit dat de Belgen langer moeten werken om de pensioenen betaalbaar te houden. "Maar de Nationale Bank heeft een grote populatie aan oudere werknemers en heel wat 55-plussers blijven bij ons aan de slag. Het alternatief voor de mensen die we niet kunnen omscholen is verdoken werkloosheid binnen het bedrijf. Dan is de uitstapregeling beter", luidt het.

De regering-Michel heeft boetes ingevoerd voor bedrijven die personeel betalen om thuis te blijven. De Nationale Bank heeft zo al 719.000 euro moeten betalen en dat bedrag zal nog oplopen, weet de krant De Tijd.