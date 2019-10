Scheidsrechter Bart Vertenten eist 130.000 euro van Belgische Voetbalbond, voor "onterecht ontslag"

Vertenten vindt dat hij onterecht ontslagen is als scheidsrechter. Ongeveer een jaar geleden werd hij aan de deur gezet, in de nasleep van Operatie Zero, het grote voetbaldossier in ons land. Vertenten zat bijna een maand in de cel, en wordt verdacht van omkoping en criminele organisatie. Vlak nadat Vertenten vrijgelaten werd onder voorwaarden had zijn advocaat al laten verstaan dat hij zijn ontslag wilde aanvechten. "Om dan te proberen om terug de ladder op te klimmen om te komen waar hij recht op heeft. Als uitgemaakt wordt dat hij onschuldig was, verdient hij die plaats als nationale, internationale, uitmuntende scheidsrechter terug", klonk het toen.