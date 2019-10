Schietpartij in Lievegem blijkt moordpoging

Zondagnamiddag vond een schietpartij plaats in Vellare, bij Lievegem. De politie kreeg een bericht over een schot dat was afgevuurd op een huis. De kogel ging door het raam, maar niemand werd gewond.

Even later werd er op straat geschoten vanuit een auto. De man uit Wichelen vuurde op een andere auto waarin een moeder en haar dochter zaten. De moeder, een vrouw van 74, kreeg een kogel in de arm, de 52-jarige dochter had niets. Er is een vermoeden dat de kogel bedoeld was voor de dochter.

Zondagavond omstreeks middernacht werd de verdachte opgepakt in zijn woning in Wichelen.