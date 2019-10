Fel onweer met windstoten treft kust: noodplan in Koksijde even van kracht, veel bomen omgewaaid

De burgemeester van Koksijde, Marc Vandenbussche (Open VLD), kondigde het nood- en interventieplan af, omdat hij vreesde dat er in de Middenlaan en de Vanbuggenhoutlaan, voetgangers of fietsers onder de vallende bomen waren terechtgekomen. Op beide lanen waren acht bomen omgewaaid. De bomen, met een diameter van 80 tot 100 cm, die dwars over de weg liggen, kunnen pas vandaag worden verzaagd met behulp van een hoogtewerker. Intussen zijn de lanen afgesloten.



Ook in De Panne was er heel wat schade. In de Veurnestraat vloog een dak van een tuinhuis (foto) meters ver weg en beschadigde een veranda. De bliksem sloeg in op de Sint-Pieterskerk. De brandweer deed een inspectie, maar een brand bleef uit. Ook in Oostduinkerke, Nieuwpoort en Middelkerke moest de brandweer uitrukken voor stormschade. Ook in Veurne waren een aantal oproepen. In de Noordstraat liep een auto schade op door vallende takken.