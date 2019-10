Verdwenen stenen voor herdenking van WO II-slachtoffers in Dendermonde zijn terecht

De negen struikelstenen, dat zijn gedenksteentjes voor slachtoffers van WOII, die vorige week niet gevonden werden bij de officiële inhuldiging ervan, zijn teruggevonden en naar Dendermonde gebracht.

Vandaag zijn ze door het personeel van de technische dienst op negen locaties waar slachtoffers woonden in het stadscentrum ingemetseld in het voetpad. Het gaat om gedenksteentjes in de vorm van een kassei met koperen naamplaatje.

Deze stenen herdenken in Dendermonde slachtoffers die politieke gevangenen waren en behoorden tot diverse weerstandsgroeperingen.

Spoorloos

In de week van 7 oktober was het de bedoeling om negen struikelstenen van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig te plaatsen. Bij de officiële inhuldiging waren honderd mensen aanwezig. Nabestaanden van oorlogsslachtoffers, leden van de Werkgroep Cultureel Patrimonium en van oudstrijdersverenigingen, afgevaardigden van scholen, de stad en inwoners waren erbij. Maar de struikelstenen bleken vlak voor de ceremonie spoorloos. De kunstenaar metselde dan maar een gewone klinker in de stoep ter hoogte van de Sint-Pieters- en Paulusabdij aan de Vlasmarkt.

Verkeerd verzonden

Achteraf bleek dat de kunstenaar zijn struikelstenen vanuit Duitsland had verzonden naar de bibliotheek van Dendermonde. Daar zijn ze verschillende keren aangeboden, maar er was niemand om ze te ontvangen. De bib was gesloten wegens de omschakeling naar een nieuw registratiesysteem, zoals alle bibs hebben moeten doen.

De stenen werden dan maar terug naar de afzender gestuurd. Na veel telefoontjes om te weten te komen waar het pakket zich bevond, konden ze ervoor zorgen dat het pakket terug naar Dendermonde werd gestuurd. De technische dienst kon de struikelstenen dinsdag eindelijk in de voetpaden plaatsen.

De struikelstenen zijn te vinden aan de abdij aan de Vlasmarkt, de Brusselsestraat, de Franz Courtensstraat, Dijkstraat, Statieplein, Donkstraat 11 en Noordlaan-Bouquetstraat.

Later zal nog een kleine ceremonie plaatsvinden om de struikelstenen alsnog officieel in te huldigen.