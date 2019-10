Wanneer voetbal politiek is: op zelfde dag 2 bijzondere wedstrijden in Palestijns gebied en Noord-Korea

Ook in Noord-Korea is vandaag een bijzondere voetbalwedstrijd gespeeld. Nog maar voor de tweede keer sinds de scheiding van beide Korea's speelden de Zuid-Koreanen tegen én in het noorden, in de hoofdstad Pyongyang. "De eerste keer dat ze tegen elkaar speelden was in 1978, de eerste keer in Pyongyang was in 1990. Dit is nu de tweede keer voor het mannenteam", zegt Koen De Ceuster, docent moderne Koreanse geschiedenis in Leiden, in Nederland.