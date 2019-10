Voetbal Vlaanderen onderzoekt foto's en beelden met Turkse militaire groet: "Wij zijn hier niet gelukkig mee"

Voetbal Vlaanderen - de Vlaamse "tak" van de voetbalbond- is allerminst gelukkig met de beelden. "Dit is niet iets om fier op te zijn. Wij zijn verbaasd en onthutst," zegt secretaris-generaal Benny Mazur aan VRT NWS. "Maar laten we dit eerst goed analyseren en met de betrokkenen praten en wie weet komt er dan wel het begrip dat dat in onze omgeving niet de juiste manier is om te communiceren. Het begon met één club, ondertussen is er al een tweede gesignaleerd. Dit moet echt geen olievlek worden."

Voetbal Vlaanderen bespreekt de zaak volgende week in haar ethische commissie. Mogelijk komt het tot een disciplinair onderzoek, maar dat is voorlopig niet aan de orde.