Twee Belgische mannen opgepakt die IS-vrouwen wilden bevrijden uit Syrische kampen

De twee mannen worden nu verhoord. Morgen worden ze wellicht voor de onderzoeksrechter geleid. Ze zouden dan in verdenking kunnen worden gesteld voor deelname aan activiteiten van een terreurgroep. Het onderzoek gebeurt in samenwerking met het Franse gerecht.

Het is nog onduidelijk welke vrouwen ze wilden helpen te ontsnappen. 't Zou wel om westerse vrouwen gaan, maar of ze ook de Belgische nationaliteit hebben, of een band met de opgepakte mannen, is niet bekend. De twee verdachten zouden al een tijdje bezig zijn met het inzamelen van geld, nog van voor de Turkse inval in Syrië. Door die operatie zijn al verschillende vrouwen en kinderen van IS-strijders kunnen ontsnappen.