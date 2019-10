Vuil huis in Gent geen alleenstaand probleem: "Vaak extreem verwaarloosde huizen in Oost-Vlaanderen"

Het Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW) in Oost-Vlaanderen krijgt vaak meldingen binnen over zwaar verwaarloosde huizen. Meestal liggen armoede of een gebrek aan vaardigheden om een huis te onderhouden aan de basis. Het huis in de Gentse deelgemeente Sint-Amandsberg dat nu op bevel van de stad wordt schoongemaakt, is dus geen alleenstaand geval.