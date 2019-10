"Vuilnisdieven" in Erpe-Mere blijken onderzoekers van Vlaamse overheid

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) voert om de zoveel jaar een grootschalig onderzoek naar het sorteergedrag van de Vlaming. Dat doen ze nu opnieuw, vijf jaar na de laatste analyse. In bijna 40 gemeenten halen ze zelf enkele huisvuilniszakken op vlak voor de gewone ophaling. Dat gebeurde gisteren ook in Erpe-Mere. Om ervoor te zorgen dat inwoners hun sorteergedrag niet veranderen, worden ze niet op de hoogte gebracht van het onderzoek. De gemeente krijgt wel een melding en moet dat ook doorspelen aan de politie zodat er geen loze meldingen of klachten binnen lopen. Daar liep het in Erpe-Mere mis.

Bezorgde inwoners

De politie van Erpe-Mere kreeg vier meldingen en op Facebook was er sprake van nog veel meer Erpe-Merenaars die hun huisvuil plots zagen verdwijnen. De meeste inwoners maakten zich zorgen over hun privacy. Dieven die door het huisvuil zouden gaan, zouden mogelijk informatie kunnen verzamelen die niet voor hen bestemd was. De politie nam de meldingen serieus maar merkte al snel dat er niet veel ergs aan de hand was. "We kwamen vrij snel te weten dat het om een onderzoek ging van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Er is intern iets misgelopen met de communicatie tussen de gemeente en de politie. Het gaat om een misverstand dat we snel hebben opgelost. We contacteerden alle mensen die een melding maakten én postten ook een bericht op onze facebookpagina om andere inwoners gerust te stellen.", vertelt commissaris Nathalie Bel van politiezone Erpe-Mere/Lede.

Ook elders in Vlaanderen zal huisvuil verdwijnen

Erpe-Mere is één van de bijna 40 gemeenten waar OVAM de komende maanden af en toe huisvuil zal meenemen. Dat gebeurt in periodes van zes weken, vier keer per jaar. "We willen analyseren hoe het sorteergedrag bij de Vlaming nu is.", vertelt Jan Verheyen van OVAM. "Daarvoor moeten we natuurlijk stalen nemen in verschillende seizoenen." OVAM wil de gemeenten waar ze stalen zal verzamelen niet prijsgeven. "Alle gemeenten zijn al lang op voorhand op de hoogte gebracht. Het is hun taak om de politie op de hoogte te brengen om misverstanden zoals in Erpe-Mere te vermijden."