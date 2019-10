Een mix van badminton, tennis en pingpong: hebt u al van pickleball gehoord?

"Het is een mix van badminton, tennis en pingpong", vertelt Kassandra Bourgeois aan Radio 2 Vlaams-Brabant. Kassandra is de vrouw die pickleball in Belgie heeft geïntroduceerd. "Ik heb een tijdje gewoond in Florida, Amerika en daar heb ik pickleball leren kennen. Ik speelde het zowat iedere dag. Toen ik terug verhuisde naar België, miste ik de sport. Dus besloot ik een eigen pickleball-club op te richten."

Gemakkelijke sport

Vier jaar later zijn er in Vlaanderen tientallen pickleball-clubs en vanavond wordt de allereerste club van Vlaams-Brabant ingewijd. "Pickleball is een heel gemakkelijke sport", vertelt Kassandra. "Je speelt het op een badmintonterrein met een palet dat groter is dan een pingpongpalet. Net zoals in tennis mag de bal één keer de grond raken. Je zou kunnen zeggen dat het een soort minitennis is." Volgens Kassandra is het een sport voor jong en oud die je na 15 minuten onder de knie hebt.

EK pickleball in België?

In Amerika is pickleball de snelst groeiende racketsport. In België is dat voorlopig nog niet zo. Al hoopt Kassandra dat daar verandering in komt. "Momenteel is er nog geen competitie, maar volgend jaar hoop ik het EK pickleball in België te kunnen organiseren." Kassandra speelt overigens zelf niet slecht, want eind dit jaar mag ze naar het WK pickleball in Florida, daar waar het allemaal begon.