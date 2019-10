15.000 leerlingen aan het werk voor het goede doel tijdens "Youca Action-day"

Dit jaar zamelen de scholieren geld in voor het jongerenproject "Trias" in Guinee ‘’. Een Belgische NGO die jong ondernemerschapondersteunt in Guinee door coaching en financiering. De jongerenraad van Youca heeft zelf gekozen voor dit project. Ze vonden het belangrijk dat jongeren kansen krijgen zoals hier. De leerlingen krijgen ook de kans om zelf enkele jongerenambasadeurs uit Guinee te ontmoeten.

Yassin Ayachi, jongerenambassadeur bij Youca zegt de organisatie hiermee werkgelegenheid in het land wil ondersteunen. “Guinee staat in de top 10 van de armste landen ter wereld. Voor jongeren is het aartsmoeilijk om aan werk te geraken. Amper 1 op de 4 vindt een job. Niet omdat ze niet willen werken, maar omdat er nauwelijks jobs zijn. De jobs die wél vrijkomen, gaan meestal naar mannen boven de 35 jaar. Voor meisjes is het dus extra moeilijk om aan werk te geraken. 85 procent van de gediplomeerde meisjes vindt geen werk in Guinee.”