16 tot 22 oktober 1944: Duitsers installeren fascistisch vazalregime in Hongarije

Het bezoek van de Britse premier Churchill aan Moskou is voorbij. Tien dagen lang heeft hij het met zijn Sovjetcollega Stalin overlegd, vooral over wat er na het einde van de oorlog in Europa moet gebeuren.

Heel concreet zijn de resultaten niet. Er is gepraat over deelname van de Sovjet-Unie aan de oorlog tegen Japan, maar dit zal hoe dan ook pas gebeuren als Duitsland is verslagen.