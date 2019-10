AA Gent-manager Michel Louwagie ondervraagd in onderzoek naar groot voetbalschandaal

"KAA Gent is ervan overtuigd en bevestigt dat er absoluut geen aanwijzingen, hoe ook, zijn of kunnen zijn van enige malafide betrokkenheid van de club in dit dossier", zo schrijft de club intussen in een mededeling. "AA Gent is van mening dat door het gerechtelijk onderzoek in Hasselt bijzonder goed en nauwkeurig werk wordt verricht, hetgeen het professioneel voetbal in ons land ongetwijfeld zal ten goede komen. Daaraan heeft KAA Gent van bij het begin haar volle medewerking verleend. In dit kader werden reeds vertegenwoordigers (managers en bestuursleden) van diverse eerste klasse clubs gehoord en/of verhoord en is de bevraging van onze algemeen manager, dat overigens slechts een uur in beslag heeft genomen, naar het einde van het onderzoek toe, een logische stap."