Turkse president Erdogan zal VS-vicepresident Pence toch ontvangen na eerdere weigering, maar Rusland speelt bemiddelaar

Opvallend is dan weer dat president Trump vanmiddag aan de pers zei dat het voor hem ok is als de Russen Syrië (dus Assad, nvdr.) steunen. De Koerden zijn geen engelen en zijn goed beschermd, aldus Trump. Volgens hem zijn de meeste VS-militairen nu al weg uit Syrië en moeten Syrië en Turkije maar doen wat ze willen. "Er is veel zand waar ze mee kunnen spelen", luidde het.

Toch stuurt Trump zijn vicepresident Mike Pence en minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo naar Turkije om dat land tot andere gedachten te brengen. Vanmiddag zei de Turkse president Erdogan dat hij hen niet wilde ontvangen. "Ik praat enkel met Trump, als die komt", luidde het in een forse sneer naar de VS. Kort daarop kwam Erdogan blijkbaar op zijn woorden terug en hij zal Pence dus toch ontvangen.

De rel zegt wel veel over het imago van de VS in het Midden-Oosten en over de relaties tussen Amerika en Turkije. Eerder had Erdogan al fors uitgehaald naar de Amerikaanse sancties en gezegd dat "Turkije sterk genoeg is om de sancties de baas te kunnen".

Erdogan wil zijn offensief in Syrië dan ook niet stopzetten, tenzij de Koerdische troepen ontwapend worden en zich terugtrekken uit de "veiligheidszone" die Turkije aan de Syrische grens wil inrichten. Toch blijft het verzet van de Koerden en hun Arabische bondgenoten erg hardnekkig, maar wat Erdogan wellicht echt zorgen baart, is het snelle oprukken van het Syrische leger -gesteund door Rusland- wat de Turkse opmars zou kunnen stuiten.

