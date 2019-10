Arbeiders Kingspan in Turnhout leggen het werk neer: "Nieuw voorstel directie schiet tekort"

Begin deze maand onderhandelden vakbonden en directie over de loon- en arbeidsvoorwaarden. Het ging onder meer over loonsverhoging, anciënniteitsverlof, fietsvergoeding, tijdskrediet en SWT, dat is het stelsel van brugpensioen. De vakbonden waarschuwden dat het akkoord onvoldoende zou zijn voor de arbeiders, maar de directie veegde die bezwaren van tafel. Het akkoord werd met ruime meerderheid weggestemd door het personeel.

Opnieuw aan tafel?

De directie legde gisterenavond een nieuw voorstel op tafel, maar dat voldoet niet, vinden de vakbonden. "Het voorstel schiet tekort op vlak van koopkracht en we vragen een verbetering van het anciënniteitsverlof", zegt Tim Peeters van de socialistische bond ABVV. "We hopen zo snel mogelijk opnieuw aan tafel te gaan."

Stakingspost

De arbeiders van de late ploeg en de nachtploeg legden gisteren spontaan het werk neer na een personeelsvergadering. Ook de vroege shift weigerde vanmorgen aan het werk te gaan. Ze vatten post aan de poort. Bij Kingspan werken 165 mensen, onder wie 93 arbeiders.