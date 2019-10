Nederlandse boeren blokkeren wegen rond regeringscentrum Den Haag

De toevloed van tractoren heeft het verkeer in en rond Den Haag, maar ook in Delft en Rotterdam grondig in de war gestuurd. Even ten oosten van de stad had de politie de A-12-autosnelweg vanuit Utrecht afgesloten. De boeren worden via een afrit omgeleid naar een groot parkeerterrein waar ze mogen demonstreren, maar sommigen zijn toch voort gereden. Andere wegen in de buurt werden geblokkeerd door tractoren.

In Den Haag zelf is alle openbaar vervoer onmogelijk omdat tractoren belangrijke kruispunten blokkeren. Ze staan ook vlakbij het Binnenhof, maar dat regeringsgebied wordt afgezet door militaire voertuigen. Bij het "Torentje", het kantoor van de Nederlandse premier Mark Rutte, zijn politiemannen in gevechtsuitrusting met schilden opgesteld. Premier Rutte heeft de boeren overigens gewaarschuwd: "Demonstreren mag, maar hou je aan de regels van de autoriteiten", klinkt het, "zoniet geldt het strafrecht".

Vanavond is de boerenbetoging afgeblazen. Er waren nog toespraken van de rechts-populistische politici Geert Wilders en Thierry Baudet die hun steun uitspraken voor de boeren en tegen de milieumaatregelen van de overheid. Daarna riepen de initiatiefnemers de actievoerders op om naar huis te gaan.