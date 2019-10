Eén van de grote struikelblokken in de brexit-onderhandelingen is de Ierse grens. Als het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapt, moet er een oplossing komen voor de grens tussen de republiek Ierland (een Europees land dat gewoon in de EU blijft) en Noord-Ierland (een deel van het VK). VRT-journalist Ivan Ollevier volgt de brexit al van bij het begin. Hij legt uit waarom de kwestie van de Ierse grens zo gevoelig ligt.