Britse tv-zender Sky News pakt uit met "brexitloos" nieuwskanaal: "Om even weg te zijn van de brexit"

Een brexitloze nieuwszender, het had een geslaagde aprilgrap kunnen zijn. Maar Sky News-baas John Ryley spreekt bloedserieus over een "een stoutmoedige zet". "We hebben de voorbije weken en maanden geluisterd naar de publieke opinie en het is iets waarvan we weten dat onze kijkers het waardevol zullen vinden."