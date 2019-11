De vijf boeken die het leven van eersteklassevoetballer Brecht Capon hebben veranderd

Het cliché dat een voetballer zelden of nooit leest, klopt niet. Toch zeker niet voor verdediger Brecht Capon: "In de winter trekken we meestal een week op voetbalstage naar Spanje. Veel ploeggenoten spelen dan tijdens de rust of 's avonds graag op de Playstation of halen hun smartphone boven. Ik neem dan meestal een boek of twee mee om te lezen", zegt hij.

Tegenwoordig verkiest Capon vooral thrillers, maar ook non-fictie kan hem boeien. En opvallend: Brecht Capon blijkt nog meer van wielrennen te houden dan van voetbal! Dit zijn de vijf boeken die hem raken in het leven.