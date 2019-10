De christenen in het noordoosten van Syrië dreigen een blinde vlek te worden in het gewapend conflict

"Alles wordt gekoerdiseerd", zucht een kerkleider uit het noordoosten van Syrië over de telefoon. De man vertelt mij dat hij de Koerdische leiders vele keren gewaarschuwd heeft het zelfbestuur van Afrin – dat toen nog niet door pro-Turkse rebellen was schoongeveegd – over Kobanê en Qamishli tot al-Hasakah niet langer "Rojava" te noemen: "Rojavayê Kurdistanê" of West-Koerdistan in het Koerdisch - "Kurdistan Al-Suriyah" of Syrisch Koerdistan in het Arabisch. "Waarom moesten ze ook voortdurend met portretten van Abdullah Öcalan of vlaggen van de PKK zwaaien", voegt een vertegenwoordiger van christelijke groeperingen eraan toe. "Alles werd inderdaad gekoerdiseerd".