De vijf boeken die het leven van Bart Van Loo hebben veranderd

“Meteen kreeg ik last van acute Simenonitis, ik las er plots drie per week. Het begin van een heel grote passie, ik heb hier thuis een aparte bibliotheek met een honderdtal van zijn boeken”, besluit Van Loo.

“Het is superherkenbaar en heel slim gedaan. Simenon is de koning van de sfeerschepping, zelfs tijdens een zonnige vakantie voel je nattigheid als het regent in zijn romans. Begin er gewoon in, en laat je meedrijven. Voor mij is hij in ieder geval een levensgezel geworden. ”