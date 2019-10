Soenens ziet Democraten debatteren: "Elizabeth Warren onder vuur (niet Joe Biden) en Bernie Sanders herboren" 

Wie nog op het overvolle podium opviel, was Bernie Sanders (78) die herboren leek na zijn hartaanval. "Hij was voor mij de winnaar van de avond", vertelt Soenens. "Hij maakte een extreem goede beurt: hij bracht kalm zijn argumentatie naar voren, kon alle tegenargumenten van tafel vegen. Sanders zei zelf ook dat hij nog altijd niet uitgeteld is."



Er volgen nu nog vier debatten. Op 2 februari vindt de eerste voorverkiezing in Iowa plaats en een week later in New Hampshire.