Burgemeester Jean-Marie Dedecker wil dat vrouwen in Middelkerke "de tiet pakken"

Ook al kan de slogan "Pak de tiet" misschien vreemd overkomen na #MeToo, de felroze affiche duikt sinds gisteren op in het straatbeeld in Middelkerke. Een gelijkaardige flyer wordt ook in alle postbussen verdeeld.

De burgemeester wil dat mensen de tijd nemen voor een borstonderzoek. Er worden ook enkele tips gegeven om het risico op borstkanker te verkleinen. "Pak de tiet" is natuurlijk het West-Vlaams voor "neem de tijd". Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen.