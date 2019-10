Deinze krijgt 500.000 euro om winkelstraat aantrekkelijker te maken

De Tolpoortstraat 70-72 in Deinze zal binnenkort het walhalla van jonge ondernemers en kunstenaars worden, want de stad koopt het leegstaande pand om er HUP/HUB in onder te brengen. "HUB staat voor de bubbel waar jonge starters zich kunnen vestigen, en de HUP staat voor: kijk, het is nu aan jullie, start maar', vertelt schepen van lokale economie Bruno Dhaenens (Open Deinze). De stad heeft 500.000 euro van de Vlaamse regering gekregen om alles tot een goed einde te brengen.

Probleempand

“De Tolpoortstraat 70-72 is een problematisch pand van zo’n 800 vierkante meter dat onze winkelstraat ontsierde”, gaat Bruno Dhaenens verder. “We vonden maar geen nieuwe bestemming voor het pand en dus hebben we een tijd geleden besloten om het gebouw te kopen voor 1,6 miljoen euro. Dat is een grote investering.” De 500.000 euro van Vlaams minister Crevits was dus meer dan welkom. “Het geld zal goed besteed worden, want het gebouw moet nog helemaal ingericht worden.”

Jonge ondernemers

De stad wil het handelspand gratis verhuren aan jonge ondernemers. Als ze zich geen zorgen maken over de huur, kunnen ze zich voluit concentreren op hun project. “Ze moeten wel opdraaien voor de elektriciteit- en waterkosten, maar verder is het gratis. We willen graag een springplank zijn voor jonge kunstenaars en jonge ondernemers”, gaat Bruno Dhaenens verder. “De mensen kunnen daar proeven van het ondernemerschap om vervolgens het echte ondernemersleven in te duiken, liefst op het grondgebied van Deinze.”

Wie zijn of haar project wil onderbrengen in het pand, kan een mailtje sturen naar de stad.

“Over twee jaar zullen we ook onze stedelijke bibliotheek onderbrengen in het pand terwijl de huidige bib verbouwd wordt”, zegt Bruno Dhaenens nog.

1,1 miljoen euro subsidie

Deinze is niet de enige stad in Vlaanderen die geld krijgt van de Vlaamse regering. In totaal reikt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) 1,1 miljoen euro subsidie uit voor de aankoop van handelspanden. Ook Arendonk, Lommel en Sint-Truiden krijgen er een deel van. Met het geld kunnen de steden en gemeenten dus een handelspand kopen en het gebouw vervolgens een nieuwe bestemming geven om de gemeente aantrekkelijker te maken.