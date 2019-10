Douane wil "snuffelkraan" inzetten om drugs op te sporen in Antwerpse haven

Momenteel wordt maar een klein deel van de containers gecontroleerd die de Antwerpse haven binnenkomen. Ongeveer 35.000 containers, op een totaal van meer dan 11 miljoen. Het gaat dan om gerichte controles, bij containers waarvan douaniers vermoeden dat er wel eens drugs in zou kunnen inzitten. Op die manier werd vorig jaar 50 ton cocaïne onderschept. Maar de douane wil nog verder gaan, op termijn zou élke container die de haven binnenkomt gecontroleerd moeten worden.

Snuffelen

Enter de "snuffelkraan". Dat is een kraan waarop een soort elektronische "neus" zit die kan ruiken of snuffelen of er drugs in een container zit. Daardoor zouden containers veel sneller gecontroleerd kunnen worden dan nu het geval is met scanners. "Technologisch moet het op korte- of middellange termijn mogelijk zijn om binnen de drie minuten een container te controleren", zegt Kristian Vanderwaeren van de douane. "Da's ook ongeveer de tijd die nodig is om een container te verplaatsen van het schip naar de kade."

Nog enkele jaren wachten

Het project wordt onderzocht door Universiteit van Antwerpen en IMEC. "Er zijn al bepaalde technologieën aanwezig, maar andere zaken staan nog niet op punt", gaat Kristian Vanderwaeren verder. "Het zal dus nog wel even duren vooraleer zo'n snuffelkraan in gebruik genomen kan worden."