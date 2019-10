Mysterie rond Nederlands gezin dat jarenlang afgezonderd leefde in een boerderij wordt groter: wat weten we?

Het verhaal begint vorige week, wanneer een jongeman - 25 jaar, zo zeggen lokale media - binnenstapt in een café in Ruinerwold in Drenthe. Omdat hij volgens de cafébaas verward leek, werd hij weggestuurd. Afgelopen zondag dook hij weer op, opnieuw heel verward.

"Hij had lang haar, een vies baardje en droeg oude kleding", zo getuigde de cafébaas gisteren al. "Hij zei dat hij negen jaar lang niet buiten was geweest. Hij had naar eigen zeggen geen idee waar hij was of wat hij deed. Over zijn thuissituatie vertelde hij niets. Hij zei enkel dat hij dringend hulp nodig had."