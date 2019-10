Eerste cantus zonder alcohol voor Leuvense studenten meteen uitverkocht: "10 ad fundums zonder dronken te worden"

"Leuvense studenten zorgen voor overlast", "Rector Sels wil cafés een sluitingsuur opleggen", de laatste weken kwamen de Leuvense studenten vaak negatief in de media. Ze werden vooral geassocieerd met overmatig drankgebruik. Maar daar willen verschillende studentenkringen nu verandering inbrengen. Vanavond is er de allereerste cantus zonder alcohol. "We willen dat beeld van de studenten bijstellen en aantonen dat wij ook kunnen feesten zonder alcohol," zegt Bram Van Cauwenberghe van de fakbar Huis der Rechten. "Met een biertje van 0,0 promille kan je 10 ad fundums drinken zonder dronken te worden."

Toekomst: meer dan bier en water

De studentencafés bekijken ook of ze in de toekomst op alle cantussen niet-alcoholische bieren kunnen serveren. "Momenteel kan je al kiezen tussen bier en water", zegt Michiel Hamels, praeses van de vereniging van de Leuvense ­rechtenstudenten. "Maar we willen graag bekijken of niet-alcoholische biertjes een mogelijkheid zijn."

De alcoholvrije cantus is alvast een succes, de cantus was meteen uitverkocht.