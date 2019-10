KLAAR: Er is nooit één reden voor zelfmoord

Elke 40 seconden pleegt iemand in de wereld zelfmoord. Ook veel jongeren ondernemen een zelfmoordpoging. En bij nog veel meer tieners spookt de gedachte aan zelfmoord door hun hoofd. Als iemand in je omgeving zelfmoord pleegt, blijf je achter met één grote vraag: waarom? Wat drijft iemand zo ver? Louise praat erover met Gwendolyn Portzky van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie en vraagt ook hoe je signalen bij vrienden of klasgenoten kan herkennen.