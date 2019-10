Koen Geens over IS-gevangenen: "Situatie is ernstig, maar dat Rusland en Syrië nu kampen bewaken, is geen kwade zaak"

"Zij zouden nog onder invloed kunnen staan van de IS-ideologie, maar het zal voor hen echt niet eenvoudig zijn om op eigen kracht naar Europa terug te keren omdat de Turkse grens gesloten is en zeer sterk bewaakt. Langs Jordanië is het vanuit het noordoosten van Syrië onmogelijk, en Irak is bijzonder onherbergzaam."

Dat België de situatie "onder controle" heeft, kan en wil Geens niet zeggen, omdat het niet enkel in Belgische handen ligt. Maar de situatie ziet er niet per se slecht uit, net omdat ook de grootmachten in de regio er alle baat bij hebben te voorkomen dat er nog IS-strijders zouden ontsnappen. Zij zullen hun best doen om de kampen en gevangenissen goed te bewaken, is de redenering.