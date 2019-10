Schietpartij en politie in een hinderlaag, Mexico's drugsgeweld eist 28 levens op 1 dag

In de westelijke deelstaat Michoacan liepen een twintigtigtal agenten in een hinderlaag, vermoedelijk door een drugskartel. Zo'n dertig kartelleden zouden de agenten opgewacht hebben. Dertien agenten werden gedood, negen anderen raakten gewond. Het gaat om de zwaarste aanval op Mexicaanse veiligheidsdiensten in jaren.

Sporen op de plek van de hinderlaag zouden in de richting wijzen van het Cártel de Jalisco Nueva Generación (Jalisco Nieuwe Generatie Kartel), op dit moment een van de machtigste drugskartels in Mexico. Afkomstig uit de noordelijkere staat Jalisco, maar intussen wijd verspreid over grote delen van Mexico.