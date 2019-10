"Een Zwitserland zonder gletsjers is nu echt wel realistisch geworden"

Glacioloog Matthias Huss van het Federaal Instituut voor Technologie in Zwitserland ging met een lange stok aan de slag, onder meer voor metingen in de gletsjers in de Rhônevallei. Hij noemt de smeltvolumes deze zomer "bijzonder alarmerend": "De voorbije jaren hebben we het ene extreme na het andere gehad, en als we nu elk jaar 2 procent volume blijken te verliezen, dan is dat vrij extreem. Het volledige verdwijnen van alle gletsjers in Zwitserland is nu echt een realistisch scenario."

Bekijk hier een videoreportage met Matthias Huss: