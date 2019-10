Glurende cafébaas uit Waregem 6 maanden naar de cel

De cafébaas van het populaire jongerencafé "Bananas" in Waregem moet zes maanden naar de cel, omdat hij jarenlang vrouwen begluurde via camera's in de toiletten van zijn café en privéwoning. Het waren klanten zelf die kleine cameraatjes ontdekten in de toiletten. Later vond de politie meer dan 700 filmpjes terug op zijn computer.