Ros Beiaardommegang in Dendermonde pakt uit met goedkope tribuneplaatsen

Dat de staanplaatsen langs het parcours van de Ros Beiaardommegang gratis zijn, wisten we al. Maar de tribuneplaatsen zijn niet goedkoop. Omdat het een feest voor iedereen moet zijn, voert het stadsbestuur van Dendermonde nu een goedkoop tarief in voor de tribuneplaatsen. Wie een Uitpas heeft aan kansentarief, zal nu al een zitplaats kunnen krijgen aan 3 euro.

Sociale korting

Tijdens de vorige edities moest je nog betalen om langs het parcours te staan. Dat systeem is nu afgeschaft. Iedereen die de Ros Beiaardommegang wil zien, kan nu gewoon ergens aan de kant van het parcours staan zonder ticket, en dus zonder te betalen. Dat was al eerder bekend. Nieuw is nu dat je ook goedkoop kan zitten om de ommegang te zien voorbijtrekken. Wie een Uitpas heeft aan kansentarief betaalt nu 3 euro voor een tribuneplaats. Het gewone tarief is in de loop van de jaren al opgelopen tot 25 euro. Maar de stad wil dat elke Dendermondenaar van het tienjaarlijkse feest kan genieten, en voert dus de goedkope tribuneplaatsen in.

Voorbereid op stormloop

Het gevolg van "gratis en goedkoop", is dat het een stormloop kan worden naar de Ros Beiaardommegang. In alle straten van het parcours komt sowieso al een massa volk, nu er geen tickets meer nodig zijn, kunnen er nog meer mensen komen. Maar er zijn ook ruim 17.000 tribuneplaatsen. Vroeger kregen mensen uit het stadscentrum voorrang op de mensen die buiten het centrum woonden. Maar die regel geldt niet meer. Nu de tribuneplaatsen ook goedkoop worden voor wie het minder breed heeft, kunnen ook de tribunes goed vol lopen.

Maar volgens burgemeester en voorzitter van het Ros Beiaardcomité Piet Buyse is de stad voorbereid: "Er komt een constante controle op hoeveel mensen er op alle plaatsen zijn, met camera's en metingen. Als een zone te vol loopt, dan wordt ze afgesloten, en kunnen er geen extra mensen meer in. Die moeten dan elders langs het parcours gaan staan. Als er veel volk is in straten en op pleinen, dan zijn er natuurlijk risico's, zeker als er om één of andere reden paniek uitbreekt. Maar we zijn voorbereid. We hebben de test al gedaan op kleinere schaal tijdens de Katuit eind augustus. Er zullen ook helikopters ingezet worden.

Historische ommegang

Omdat er maar ééns om de tien jaar een Ros Beiaardommegang is, trekt die sowieso altijd veel volk. In de ommegang zie je historische en eigentijdse taferelen, muziek, toneel en dans. Er zijn bijna 2000 gekostumeerde figuranten en acteurs, een 20-tal praalwagens getrokken door de paarden, acrobaten, steltlopers, vaandelzwaaiers en speciale effecten. En het hoogtepunt dan natuurlijk het steigerende en dansende Ros Beiaard: het wereldberoemde houten paard dat gedragen wordt door de pijnders, en bereden door de Vier Heemskinderen. De Ros Beiaardharmonie begeleidt het Ros met opzwepende muziek.