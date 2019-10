Gratis wifi op alle dorpspleinen in Aalter

Er komt gratis wifiverbinding voor iedereen in Aalter. Op elk dorpsplein van de deelgemeentes van Aalter komen digitale kiosken. Met deze kiosken kan ook een internetverbinding gemaakt worden, waardoor er gratis wifi is in de buurt van de zuilen.

Digitale zuilen met wifi

Aalter wil inzetten op een sterke digitale dienstverlening, daarom worden digitale kiosken geplaatst doorheen de gemeente. Schepen Van de Walle (CD&V): "De digitale kiosken kunnen gebruikt worden om te communiceren met de stadsdiensten. Zo is er nog een goede dienstverlening, ook buiten de openingsuren van het gemeentehuis." Die zuilen hebben ook een ander pluspunt weet schepen Van de Walle: "Bovendien stuurt het slimme stadsmeubilair ook wifi uit, in de omgeving van die zuil kan je dus gratis wifi ontvangen."

De digitale zuilen met gratis wifi waren bedoeld voor de Markt van Aalter maar komen nu ook in de kernen van de deelgemeentes, een goede zaak vindt schepen Van de Walle: "Iedere burger vraagt om gratis wifi, dus het is een enorme vooruitgang dat we het overal kunnen aanbieden, ook op het platteland."

Smart city

Aalter is op weg om een "smart city" te worden. Niet alleen de digitale zuilen staan op de planning, maar ook de "Aalter app" zal verder uitgebouwd worden. "Burgers kunnen bijvoorbeeld sneller attesten downloaden en vragen stellen via een chat, maar ook toeristen hebben hier baat bij", besluit schepen Van de Walle