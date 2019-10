Overspoeld door frustratie, teleurstelling en mistroostigheid klapte Ish Ait Hamou vier jaar geleden zijn laptop open voor zijn nieuwe boek. “Is er nog ruimte voor vergeving, twijfel en begrip?”, vroeg hij zich af. ‘Het moois dat we delen’ ligt ondertussen in de winkel, en de schrijver zegt opnieuw gelukkig te zijn. Vanavond ging hij in gesprek bij Bart Schols in "De afspraak".