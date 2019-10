Heusden-Zolder krijgt wellicht gigantisch hotel en een fietspad door het mijngebouw

Drie jaar geleden kocht de groep Temax het Centraal Magazijn op het mijnterrein van Zolder, een gigantisch mijngebouw. Oorspronkelijk was het de bedoeling om er isolatiemateriaal te stockeren. Temax is gespecialiseerd in isolatiematerialen voor de medische en farmaceutische sector.



Gaandeweg zag topman Tamer Cankurtaranoglu, een mijnwerkerszoon, andere mogelijkheden in het historische gebouw. Voor de opslag van zijn materialen kocht hij daarom enkele andere bedrijven in de buurt, en op het mijnterrein verworf hij recent ook de vroegere badzaal, gekend als Den Lavaar.

Megahotel

Hoofdproject in het Centraal Magazijn wordt een hotel met 100 kamers en business units. Daarmee mikt Temax zowel op zakenmensen – die er ook langere tijd kunnen verblijven – als op toeristen. Er is ook een zwembad, een wellness, kantoorruimtes, niche restaurants, enz. Voor mensen die in de buurt werken, komen er onder meer kinderopvang en strijk- en boodschappendiensten.



Een blikvanger wordt een fietspad dwars door het gebouw, op een hoogte van 2,70 meter, maar waarbij de fietsers ook kunnen stoppen voor een hapje of drankje, of om hun elektrische fiets op te laden. De initiatiefnemers hebben ook een aanvraag voor een helihaven ingediend. Met virtual reality zou teruggeblikt worden op het mijnverleden.

Overkapping

Een soort overkapping zou de verbinding vormen met het badgebouw, daaronder kunnen terrassen komen of live-optredens plaatsvinden. In de badzaal komt er ook een restaurant en de grote zaal kan gebruikt worden voor feesten, evenementen en optredens.

Zo snel mogelijk

De vergunningsaanvraag is nu binnen bij het gemeentebestuur. Dat zal wellicht eind dit jaar het licht op groen zetten voor het project. De groep Temax wil dan volgend jaar zo snel mogelijk met het project van start gaan. De werkzaamheden zouden minstens twee jaar duren.