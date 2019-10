Hoe het protest in Catalonië de mosterd haalt in Hongkong

De beweging in Hongkong slaagt er al ruim vier maanden in om in de internationale schijnwerpers te staan. Ook dat is een model voor Catalonië. De invloedrijke Catalaanse journalist en politieke commentator Jordi Barbeta schreef vorige maand in een column hoe het protest in Hongkong een voorbeeld is van een beweging die met succes een "wereldwijde dimensie heeft gegeven aan een lokaal conflict."