Hongkong: Leider Carrie Lam moet jaarlijkse toespraak per videoboodschap verspreiden na verstoorde toespraak

Carrie Lam wilde het vertrouwen herstellen om de grootste politieke crisis van de voorbije jaren op te lossen. De door China gesteunde leider van Hongkong ligt al maanden onder vuur van pro-democratische betogers. Ze trok al de omstreden uitleveringswet terug, maar het protest in de straten van Hongkong bleef aanhouden.

In het parlement wilde Lam maatregelen aankondigen om het huisvestingsprobleem aan te pakken. Maar dissidente parlementsleden vonden dat Lam ook een aantal andere eisen moest inwilligen, zoals een onderzoek naar buitensporig politiegeweld tegen de betogers. De oppositieleden begonnen te roepen en verstoorden de toespraak zodanig, dat Lam het parlement moest verlaten. Sommigen van hen droegen maskers met het gezicht van de Chinese president Xi Jinping (zie boven).

In een persconferentie achteraf zei parlementslid Tanya Chan dat Carrie Lam "bloed aan haar handen heeft" en verantwoordelijk is voor de chaos in Hongkong. (lees voort onder foto)