Pharrell Williams: "Ik begreep aanvankelijk niet goed wat er fout was met "Blurred lines" maar nu schaam ik me ervoor"

Pharrell op GQ: "Het is een van die nummers waarover ik me nu schaam. Ik zou iets dergelijks tegenwoordig niet meer schrijven of zelfs zingen. Maar het heeft even geduurd vooraleer ik dat ten volle beseft heb."

"Wat #MeToo betreft, denk ik dat "Blurred lines" mijn ogen geopend heeft. In het begin begreep ik het allemaal niet zo goed. Omdat er oudere blanke vrouwen waren die, toen we het lied uitbrachten, er nogal verrassend op reageerden. En ik had zoiets van "Wow!". Ik moest er zelfs van blozen. Dus toen het nummer plots een discussieonderwerp werd, meer bepaald de tekst, dacht ik niets anders dan: "Waar hebben jullie het eigenlijk over?" Er waren toch vrouwen die van dat lied hielden en er de energie uithaalden om zich te laten gaan. De zin "I know you want it", die vrouwen zongen voortdurend dergelijke zinnen. Wat was er daar nu 'verkrachterig' aan?"

"Maar dan besefte ik dat er mannen waren die diezelfde zin gebruikten om zo misbruik van vrouwen te maken. Ook al was dat niet wat ik bedoeld had of dat ik helemaal anders over die dingen dacht, het enige wat telde was welke invloed die tekst op vrouwen had. Ik begon te begrijpen wat dat lied eigenlijk betekende en hoe het iemand kon doen voelen. Zelfs al was het geen meerderheid die daar zo over dacht, het feit was er nu eenmaal. Ik wist niet dat we in ons land zo’n seksistische cultuur hadden. En dat die door sommige van mijn liedjes gevoed werd. Dat heeft me wel van mijn sokken geblazen."