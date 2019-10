IMF voorspelt laagste economische groei sinds de crisis, maar is optimistisch over België

Het IMF schaalt de economische groei van de Verenigde Staten dit jaar nu in op 2,4 procent. China en India krijgen +6,1 procent toebedeeld, Rusland +1,1 procent. De eurozone hinkt achterop met een schamele 1,2 procent groei (-0,1 procentpunt). Economische motor Duitsland krijgt maar 0,5 procent, Frankrijk 1,2 procent. Italië moet het stellen met een nulgroei, de Britten met 1,2 procent groei.

Voor België staat 1,2 procent groei dit jaar en 1,3 procent in 2020 in de tabellen. In april ging het IMF voor ons land nog uit van respectievelijk 1,3 en 1,4 procent groei van het bruto binnenlands product (bbp). De nieuwe prognoses voor België zijn wel nog beter dan die van de Nationale Bank en het Planbureau. Die gingen respectievelijk uit van een groei van 1,2 en 1,1 procent voor dit en volgend jaar.