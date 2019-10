In deze nieuwe ruimtepakken zullen in 2024 opnieuw astronauten op de maan wandelen

Tijdens de voorstelling gisterenavond benadrukten de ontwerpers vooral de vraag naar lichtere en meer comfortabele ruimtepakken. Dat is belangrijk met het oog op langere ruimtereizen. "We gaan naar de maan in 2024, maar we gaan dat doen op een andere manier", zei NASA-directeur Jim Bridenstine daar gisteren over. "Deze keer gaan we op een duurzame manier. Met andere woorden: we gaan voor langere periodes."

Ook zijn de nieuwe pakken eenvoudig aanpasbaar, zodat zowel mannen als vrouwen en zowel grote als kleine, magere als stevigere astronauten ze kunnen dragen.