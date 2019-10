IN GRAFIEKEN: Hoe arm België ter plaatse blijft trappelen

Op bovenstaande grafiek is duidelijk te zien wie er het slechtst aan toe is en wie het best: links in de grafiek zien we Bulgarije, waar 1 op de 3 burgers (32,8 procent ) onder de armoede- en uitsluitingsgrens leeft; in Tsjechië is dat maar 1 op de 8 (12,2 procent).

België zit met 19,8 procent in de middenmoot. Kijken we echter naar de evolutie van de afgelopen tien jaar, dan is ons land geen al te beste leerling, want we blijven al een decennium rond de 20 procent hangen. Daarmee zitten we maar net onder het Europese gemiddelde.

Kijken we naar de evolutie van andere landen, dan zien we dat vooral de Oost-Europese landen relatief vooruitgang hebben geboekt: Polen, Roemenië, Hongarije, Letland, en ook hekkensluiter Bulgarije zagen de armoedekans stevig dalen. Logisch ook: zij komen vaak van ver en haalden de afgelopen jaren hun achterstand deels in.