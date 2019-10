Jennifer Aniston scoort op Instagram, met de hulp van haar "Friends"

Nieuwswebsite CNN concludeerde alvast: "The actress on Tuesday joined the social media platform with a bang."

Afgelopen weekend had Aniston nog op celebritywebsite Entertainment Tonight schoorvoetend toegegeven dat ze wel geïnteresseerd was in een account op Instagram: "Het maakt tegenwoordig deel uit van ons dagelijks leven en het zal niet snel verdwijnen. Ik heb er met Reese Witherspoon over gesproken, ook over hoe je zelf wat meer controle kan hebben over de dingen die geschreven worden. En dat je verkeerde informatie kan rechtzetten. Het klonk allemaal erg intrigerend."

Dat Aniston de stap naar dit sociale medium gezet heeft, heeft volgens diverse nieuwswebsites wellicht veel te maken met de nieuwe tv-reeks "The morning show", waarin ze naast onder meer Reese Witherspoon en Steve Carell te zien is, en die vanaf 1 november op Apple TV+ uitgezonden wordt.