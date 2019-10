Jogan en de Turken

"En wilt ge me nu laten werken? Die Van Steenbrugge is geen gemakkelijke. Als de oprit er tegen deze avond niet proper bij ligt, moet ik iets met de Turken doen, iets met mensenrechten, God beware me".

Dit was een kantoor met een roeping, waar elke medewerker opgetrokken was uit zuivere en solide politieke correctheid, de gedreven blik der wereldverbeteraars vertoonde en dag en nacht in het getouw was om onrecht, machtsmisbruik en onderdrukking aan de kaak te stellen.

