Lagereschooljuf in Boortmeerbeek neergeslagen op weg naar school

Op straat aangevallen

"Ze woont op 100 meter van de school en vertrok te voet toen ze plots langs achter een slag op haar rug kreeg", vertelt directeur van De Wegwijzer Tuur Troch. "Ze is neergevallen, kreeg nog een slag en is daarna even bewusteloos geweest." De hulpdiensten en politie werden opgeroepen. "De fysieke verwondingen vielen gelukkig mee, al is de juf tot eind deze maand werkonbekwaam. Vooral de mentale gevolgen zijn zwaar, ook voor haar collega's. We hebben een externe organisatie laten komen om hen mentaal te begeleiden."

Klacht tegen onbekenden

Er is een klacht tegen onbekenden ingediend. "Wij hebben geen idee wie de dader is", zegt de directeur. "Een scholier? Dat lijkt me straf, want het gaat hier om een lagereschooljuf. Dat zijn kinderen tot 12 jaar oud, het zou vreemd zijn als die om 7 uur 's ochtends al vrij op straat rondlopen. We kunnen daarover geen uitspraken doen. We weten het niet." Het parket van Leuven heeft de plaatselijke politie met het onderzoek belast. Die is nog op zoek naar getuigen en wacht nog op enkele camerabeelden. "Het is momenteel nog te vroeg om uitspraken te doen. We wachten de resultaten van het onderzoek af", aldus Sarah Callewaert van het Leuvense parket.